Marta Mascarello, centrocampista della Fiorentina Femminile, è intervenuta in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Tutto Calcio Femminile: "Quando mi sono fatta male, in tantissimi mi hanno scritto e fatto sentire la loro vicinanza. Anche qualcuno con cui magari non avevo un rapporto stretto. Spero di tornare al meglio possibile, e non dico presto, e mi auguro di ritrovare i tifosi dentro gli stadi".

In Champions è stato sorteggiato il Manchester City. Credete nel miracolo?

"Qualsiasi avversaria, sarebbe stata difficile. Affronteremo il Manchester City come opportunità di giocare una partita così importante, provando ad onorare al massimo l'impegno. Siamo molto realiste e sappiamo la forza del nostro avversario, ma di peggio di questo c'è soltanto non giocare certi incontri".

Come spiegare le vostre difficoltà?

"L'annata era partita bene, poi sono venute fuori le difficoltà di essere una squadra del tutto nuova. Positività e infortuni, poi, non hanno aiutato la nostra stagione: non è un alibi, numeri alla mano è stato così. Sono sicura che da qui a fine stagione potremo toglierci delle soddisfazioni".

Che emozione è stata la Nazionale maggiore?

"Grandissima, il coronamento di tanti anni di lavoro. Deve essere però solamente un punto di partenza per riuscire a dare il massimo ogni giorno. Ora farò il tifo per le mie compagne azzurre contro Israele, sperando che arrivino all'obiettivo".

Quale il suo obiettivo al rientro?

"Il rientro in sé. Difficile rimanere lontana dal campo quando questo è la mia vita, la mia normalità. Voglio tornare al massimo e meglio possibile, ho anche dei sogni a lungo termine ma li tengo nel cassetto. Magari un giorno lo aprirò...".

