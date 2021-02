tmw radio Serra: "Brava Bonansea, alziamo l'asticella. Supercoppa a quattro proseguirà"

L'ex calciatrice Katia Serra, rappresentante del calcio femminile nell'AIC e commentatrice tv, è intervenuta in diretta su TMW Radio, durante Tutto Calcio Femminile: "Fondamentale andare agli Europei per proseguire questo percorso di crescita nel corso degli ultimi anni. Magari potremmo arrivare ad un posizionamento di blasone, gratificante. Le insidie saranno tantissime e le difficoltà enormi, ma apprezzo le parole della Bonansea (di voler vincere l'Europeo, ndr) perché alzare l'asticella è il sale dello sport. Solo così si possono raggiungere i risultati, sognando in grande. Ancora ogni discorso è prematura, quando saremo più in prossimità dell'evento potremo fare anche valutazioni più appropriate, sia sulla nostra Nazionale che sulle altre".

Si aspettava un Milan così vicino alla Juventus?

"Sì, è in linea con la programmazione e gli sforzi in sede di mercato compiuti da questa società. A sorprendermi invece è il fatto che Roma e Fiorentina non stiano riuscendo a stare al passo. A Firenze hanno cambiato tanto, ma dovevano comunque fare di più. Dimostra che è la continuità a fare la differenza, e infatti la Roma in quanto a rosa lo è stata".

Sarà portata avanti la Supercoppa a quattro?

"Stiamo lavorando in Consiglio, non voglio anticipare nulla se non che la formula a quattro, in qualche modo, proseguirà".

Il movimento femminile non può più aspettare.

"Per fortuna ci sono sempre più bambine che vogliono giocare, anche se essendo il nostro un paese così complicato non sempre trovano le strutture per poterlo fare. Dobbiamo incentivare l'accoglienza nelle tante strutture professionistiche maschili che già esistono, e l'organizzazione".

