TMW RADIO - Suma su Juventus-Milan: "Non ci sono tre punti di differenza, ma un rigore"

Mauro Suma, giornalista da sempre vicino al mondo Milan, è intervenuto in diretta a Tutto Calcio Femminile su TMW Radio per parlare del big match del weekend contro la Juventus: "Nel mio piccolo ho iniziato a fare le prime telecronache al femminile nel lontano 1998. Ora arriviamo a questa sfida molto attesa e sentita, ricordo la tensione che aveva Maurizio Ganz all'andata, e mi dispiacque molto perdere quella partita. Con tutto il rispetto per la Juventus, diciamo sempre che non siamo a tre punti da loro, ma ad un rigore! Quello sta marcando la differenza in classifica dopo una partita molto equilibrata. Maurizio non ha snobbato il lavoro della Morace, ma dall'estate del 2019 fino ad oggi ha voluto fare con la sua testa e il suo stile, vivendo l'incarico con grandissimo entusiasmo. Anche nel freddo dell'inverno lo si vede togliersi spesso la giacca. Bello il segnale di avergli rinnovato il contratto prima della partita con la Juventus".

Com'è Giacinti?

"Ipnotica, ha un carisma notevole e con lei si finisce sempre a parlare di calcio. Anche se per qualche attimo vai a parlare d'altro, finisci sempre lì: è veramente Pippo Inzaghi style come approccio e metodo, come modo di vivere il gioco. Sono contento che sia lei il nostro simbolo e capitano, poi però quest'anno si sono aggiunte delle figure veramente importanti".

Cosa attendersi dal big match?

"Penso che la Juventus rimanga favorita perché sa come si vince. Questa settimana il mio Juve-Milan al femminile è iniziato vedendo la Girelli sul palco di Sanremo. Il mio primo pensiero è stato quello di sperare che anche Valentina (Giacinti, ndr) arrivi lì. Non sarà semplice andare a scalzare la Juventus, ma noi andiamo col coltello tra i denti".

