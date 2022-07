ufficiale Como Womens, arriva la slovacca Maria Korenciova. Era al Levante

F.C. Como Women è lieta di annunciare l’acquisto della calciatrice Mária Korenčiová. Mária, classe 1989, di ruolo portiere, è nata a Bratislava e cresciuta nelle giovanili dello Slovan Bratislava. In Italia ha vestito la maglia del Milan, squadra con la quale ha totalizzato 56 presenze dal 2018 al 2021. Nel suo palmares vanta cinque scudetti (quattro slovacchi e uno svizzero) e quattro coppe nazionali (tre slovacche e una svizzera). Nell'ultima stagione ha difeso i pali del Levante nella Primera División spagnola e in Women Champions League.

“Sono molto felice di tornare in Italia - ha dichiarato Korenčiová - ho sentito parlare molto bene del Como Women già l’anno scorso, quando era in Serie B, quindi non vedo l’ora di entrare a far parte di questo club e lavorare con la squadra”

Il direttore generale Miro Keci ha così commentato l’acquisto: “Un innesto di grande valore, che conosce già il campionato italiano avendo giocato con la maglia del Milan. È una giocatrice che vanta molte presenze con la nazionale e porterà tanta esperienza alla squadra