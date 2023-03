ufficiale Coppa Italia, la finale Juventus-Roma del 4 giugno all'Arechi di Salerno

L’atto conclusivo della Coppa Italia Ferrovie dello Stato Italiane si disputerà domenica 4 giugno alle 16.30 allo stadio Arechi di Salerno. L’impianto della città campana farà da cornice alla seconda finale consecutiva tra Juventus e Roma, tornando a ospitare un match di calcio femminile a distanza di quattro anni dalle Universiadi. La partita sarà trasmessa in diretta su La7 e TimVision.

All’Arechi verrà quindi messo in palio l’ultimo trofeo della stagione e a contenderselo saranno le due grandi protagoniste delle ultime stagioni. La squadra bianconera, dopo aver vinto la competizione nel 2019 e nel 2022 (per l’Albo d’oro clicca qui), andrà a caccia dell’undicesimo titolo della sua storia. Si tratterà invece della terza finale per le giallorosse, che si sono aggiudicate la Coppa Italia nel 2021 e la Supercoppa lo scorso novembre.

“Siamo orgogliosi di poter disputare questa sfida in una regione fondamentale per la promozione e lo sviluppo del movimento - ha dichiarato il presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani - viaggiare da nord a sud con i nostri grandi eventi è importante per dare visibilità al calcio femminile su tutto il territorio. Sono certa che Salerno farà sentire la sua vicinanza alle finaliste, per i suoi tifosi e non solo sarà un’opportunità di venire a sostenere le nostre campionesse che si affronteranno per questo ‘classico’ sempre atteso. Ringrazio la Regione Campania, il Comune di Salerno e la Salernitana per l’entusiasmo con cui hanno accolto la scelta della sede di gara”.

"Siamo veramente felici - commenta il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli - della scelta della Federazione. Salerno è orgogliosa di ospitare la finale di Coppa Italia nel nostro stadio Arechi pronto ad accogliere le squadre e i tifosi da tutta Italia. Sarà una grande giornata di sport e un'ulteriore tappa dello sviluppo del calcio femminile nel nostro Paese. Invito fin d'ora tutti i tifosi della Salernitana ad affollare gli spalti per far sentire a queste atlete formidabili tutto il calore della nostra città".

In caso di qualificazione della Roma alla finale di UEFA Women's Champions League, la finale sarà ricollocata in altra data.