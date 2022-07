ufficiale Fiorentina Femminile, a centrocampo arriva Severini in prestito dalla Roma

vedi letture

Rinforzo a centrocampo per la Fiorentina Femminile, che si assicura in prestito dalla Roma Emma Severini in prestito dalla Roma.

Ecco il comunicato:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Emma Severini. Nata il 18 Luglio 2003, Emma è una centrocampista e arriva in prestito dalla Roma. Cresciuta nelle giovanili di Fiorentina e Roma, Emma ha vestito la maglia giallorossa e nella scorsa stagione ha difeso i colori del Napoli. La giocatrice si è legata alla Fiorentina fino al 2023

BENVENUTA EMMA!".