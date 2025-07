Juventus, incontro con gli agenti di Vlahovic: sconto sulla cessione, Milan alla finestra

Dusan Vlahovic potrebbe diventare un problema per la Juventus. L’attaccante bianconero infatti è in bilico in vista della prossima stagione a causa di un contratto che andrà scadenza nel 2026 e che non dovrebbe rinnovare. L’annata che si è conclusa ha visto il serbo impegnato prima da Thiago Motta e poi da Igor Tudor quasi costantemente con 44 presenze se contiamo tutte le competizioni fra Serie A, Champions, Mondiale per Club, Coppa Italia e Supercoppa Italiana con 17 reti e cinque assist all’attivo.

Resta da decifrare quale possa essere il suo futuro. Come detto precedentemente, il giocatore si svincolerà a giugno del prossimo anno e dalle parti della Continassa non sarebbero molto propensi a perdere un giocatore del genere a zero. L'idea infatti è quella di monetizzare in caso di cessione, motivo per cui nei giorni scorsi la dirigenza ha incontrato l'entourage del giocatore.

Le mosse del club prenderebbero una eventuale partenza scontata. La sua valutazione di partenza potrebbe essere 25-30 milioni di euro, ovvero meno della metà del prezzo di acquisto. E come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, fra le suggestioni di mercato ci sarebbe quella che porta al Milan di Massimiliano Allegri che in questo momento sarebbe alla finestra.