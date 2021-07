ufficiale Fiorentina Femminile, Adami non resterà in viola. Il saluto del club

"Grazie Greta. Le parole non bastano. Solo grazie e buona fortuna per le tue sfide future". Con questo post su Twitter la Fiorentina Femminile ha salutato la centrocampista classe '92 dopo dieci anni di militanza in viola. Ora per Adami si apre un nuovo capitolo della sua carriera con Sassuolo ed Empoli che si contendono le sue prestazioni.