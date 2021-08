ufficiale Hellas Verona Women, colpo in attacco: in arrivo Lineth Cedeno

vedi letture

L'Hellas Verona Women ha un nuovo attaccante. La calciatrice panamense Lineth Cedeño, infatti, ha trovato un accordo col club scaligero, ecco il comunicato ufficiale:

"Hellas Verona Women rende noto di aver sottoscritto un contratto di prestazione sportiva per la stagione 2021/22 con la calciatrice panamense Lineth Cedeño.

Attaccante, nata a Panama il 5 dicembre 2000, nelle ultime due stagioni ha militato nella Segunda División Pro spagnola, in forza alla Joventut Almassora e all'Alhama.

Con la maglia della Nazionale panamense, Cedeño ha disputato il torneo CONCACAF femminile del 2018 riservato alle Nazionali nordamericane, mettendosi in evidenza grazie alle 2 reti siglate nelle partite contro Messico e Jamaica.

La nuova attaccante gialloblù indosserà la maglia numero 19.

Hellas Verona Women rivolge a Lineth Cedeño un caloroso benvenuto, augurandole una stagione ricca di soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia gialloblù".