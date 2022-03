ufficiale Juventus Woman, Cernoia rinnova su base biennale: nuova scadenza al 2024

Valentina Cernoia-Juventus Women: il matrimonio continua. Come infatti fa sapere la società bianconera, la centrocampista ha rinnovato - su base biennale - il suo rapporto con il club, con la nuova scadenza fissata quindi al 2024.

Ecco il comunicato del club:

"Valentina Cernoia e le Juventus Women: la storia continua. La numero 7 bianconera ha messo la firma sul rinnovo del contratto con la Juventus fino al 2024, per continuare a inseguire grandi obiettivi insieme.

Valentina è una di quelle ragazze presenti il giorno in cui tutto è cominciato, nel luglio 2017. Da quel giorno e dal suo esordio con la nostra maglia ha messo tutta sé stessa in ogni sfida affrontata, con quella voglia di lottare fino alla fine che l’ha portata a conquistare otto trofei in bianconero. E le sue giocate, i suoi gol e i suoi assist hanno avuto un ruolo fondamentale.

Sono 26 i gol messi a segno con la Juve, 100 le presenze, traguardo importante che racconta quanta strada sia stata percorsa fianco a fianco, migliorando costantemente. La testa, ovviamente, oggi è già rivolta al futuro, alle prossime sfide da affrontare, in cui tutte le compagne sapranno di poter contare su di lei. In qualsiasi ruolo, con qualsiasi compito.

Congratulazioni, Valentina!".