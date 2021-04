ufficiale Juventus Women blinda Pedersen: la danese fino al 2022 in bianconero

È ufficiale, Sofie Junge Pedersen ha rinnovato il suo contratto con le Juventus Women: la centrocampista danese continuerà a vestire la maglia bianconera fino al 2022!

Motore del centrocampo, Pedersen ha messo tutta la sua energia al servizio delle Juventus Women fin dal primo giorno, divenendo un riferimento per le compagne e un incubo per le avversarie. Inesauribile e in grado di leggere in anticipo le giocate, in mezzo al campo rappresenta una diga insuperabile per le altre squadre.

La capacità di distruggere il gioco avversario è solo una delle doti di Sofie. Uno dei gol più importanti della storia delle Juventus Women, infatti, ha la sua firma: il colpo di testa che ha marchiato la Premiére, la prima volta delle bianconere all'Allianz Stadium nel marzo 2019. Quest'anno sono due le reti messe a segno, contro Inter e Verona.

Arrivata nel dicembre 2018, con la Juve ha collezionato vittorie, record e trofei: due scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe. E la voglia di vincere è la stessa del primo giorno.

Congratulazioni, Sofie!