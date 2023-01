UFFICIALE: Juventus Women, rinforzo tra i pali: arriva la paraguaiana Belotto

Colpo tra i pali per la Juventus Women, che si assicura la paraguaiana Soledad Belotto, proveniente dal Club Sportivo Limpeño. La calciatrice, classe 2003, ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione con opzione per altri due anni.

✍️ Official | Soledad Belotto is a Bianconera! ⚪️⚫️

The Paraguayan keeper penned in a deal with Juventus Women until the end of the season with an option for two more years! 🧤🇵🇾#WelcomeSoledad pic.twitter.com/h6Ej9CQaSq

— Juventus Women (@JuventusFCWomen) January 27, 2023