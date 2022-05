ufficiale Lazio Women, rinnovo per la centravanti Visentin: contratto fino al 2024

vedi letture

Noemi Visentin continuerà a vestire la maglia della Lazio fino al 2024. Lo annuncia il club biancoceleste sul proprio sito ufficiale:

"Noemi Visentin, centravanti della Lazio Women, prolunga il suo contratto in biancoceleste per due stagioni.

L'attaccante classe 2000, reduce dallo stage con l’Italia Under 23, nella stagione in corso ha siglato 6 reti in 18 presenze".