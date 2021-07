ufficiale Manchester City, il primo colpo è al femminile: presa Losada dal Barcellona

In attesa di accendere il mercato maschile il Manchester City ha piazzato un grande colpo a livello femminile. Il club inglese ha infatti prelevato dal Barcellona la capitana Vicky Losada, classe ‘91 fresca di Triplete con la maglia delle catalana. Per la giocatrice, che ha già militato in Inghilterra nel 2015/16 vestendo la maglia dell’Arsenal, contratto biennale con i Citizens che si candidano così a essere una delle favorite per la prossima Women’s Champions League.