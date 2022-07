ufficiale Pomigliano, altro rinforzo in difesa: arriva Federica Rizza dal Milan

Dopo Novellino arriva un altro rinforzo in difesa per il Pomigliano. La società campana ha infatti annunciato l'arrivo di Federica Rizza, classe '97 dal Milan. La calciatrice nella passata stagione ha giocato in prestito alla Sampdoria