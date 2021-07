ufficiale Pomigliano, colpo in attacco: arriva Banusic. Lo scorso anno era alla Roma

Il Pomigliano rinforza ulteriormente l'attacco in vista della prossima stagione ingaggiando Marija Banusic. La svedese classe '95 vanta un'importante esperienza internazionale avendo vestito le maglie di Montpellier e Chelsea in Europa e Beijing BG Phoenix in Cina, oltre che quella della Roma nella passata stagione con cui ha vinto la Coppa Italia e realizzato contro l'Inter uno dei piĂą bei gol del campionato.