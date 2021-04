ufficiale Roma femminile, Ceasar rinnova fino al 2022: "Un onore continuare con questi colori"

vedi letture

La Roma ha ufficializzato sul proprio sito il rinnovo di contratto del portiere Camelia Ceasar fino al 2022. La calciatrice è arrivata nel club della capitale dal Milan nel 2019-20 collezionando 28 presenze di cui la metà in questa stagione.

“Da sempre ho associato Roma alla parola passione. - ha commentato la calciatrice dopo il rinnovo come riporta il sito del club - Ma il suo significato più vero l’ho capito solo quando ho indossato per la prima volta questa maglia al Tre Fontane e ho visto i tifosi. L’atmosfera che si crea nel nostro stadio mi spinge a dare tutta me stessa in ogni partita, è qualcosa di magico”.