ufficiale Roma Femminile, Greggi cuore giallorosso. C'è il rinnovo fino al 2025

L'AS Roma è lieta di annunciare che Giada Greggi ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2025.

Greggi è in maglia giallorossa fin dalla stagione della fondazione della squadra femminile. Ha vinto il premio European Golden Girl nel 2019 e grazie al rendimento in questo campionato è entrata in pianta stabile nelle convocazioni della Nazionale maggiore.

“Rinnovare il contratto con la Roma è stato sicuramente semplice, perché è la squadra per cui tifo da sempre", ha spiegato la centrocampista giallorossa. "Nella testa avevo come unico pensiero quello di proseguire con questi colori che sono con me da quando sono piccola. Se mi guardo indietro vedo una bambina tifosissima che non vedeva l’ora di giocare a pallone in spiaggia cercando di imitare le gesta dei grandi calciatori giallorossi; oggi invece quella maglia la indosso ogni domenica e cerco di onorarla sempre insieme alle mie compagne”.

Nonostante l’infortunio al crociato che l’ha tenuta lontana dal campo nella stagione 2020-21, Giada ha raccolto 70 presenze complessive con la Roma segnando 4 gol.

“Nella prossima stagione ci aspettano grandi sfide e tante opportunità per crescere ancora, spero di poter dare il mio contribuito affinché la Roma possa raggiungere i suoi obiettivi”.