ufficiale Roma femminile, un'altra brasiliana in mezzo al campo: presa Joyce Borini

vedi letture

L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Joyce Borini. La calciatrice ha firmato un contratto che la lega al Club fino al 30 giugno 2022.

Nata a San Paolo il 22 marzo del 1988, la centrocampista brasiliana ha giocato nella Liga spagnola nelle ultime 8 stagioni con le maglie di Torrejon, Rayo Vallecano, Sporting Huelva, Valencia, Granadilla e Madrid CFF.

“Quando ho saputo dell'interesse della Roma non ci ho pensato due volte e ho risposto subito di sì”, ha dichiarato Joyce nella sua prima intervista in giallorosso. “Mi impegnerò al massimo per la squadra e per rappresentare al meglio questi colori”.

Borini è la terza brasiliana ad arrivare in giallorosso dopo Andressa e Thaisa Moreno.

“Joyce è una giocatrice che conosce bene il calcio europeo, ha giocato per tante stagioni in Spagna e per questo motivo ha molta esperienza”, ha commentato l’Head of Women’s Football, Betty Bavagnoli. “È un esterno di grande spinta e fisicità, contiamo su di lei per rendere più competitiva e completa la rosa”.

Borini indosserà la maglia numero 33.