ufficiale Como Women, arriva il terzino classe 1988 Joyce Borini dalla Roma.

La società F.C. Como Women è lieta di comunicare l’arrivo della calciatrice Joyce Magalhães Borini dalla Roma. Joyce, terzino sinistro classe 1988, è nata a San Paolo in Brasile. Ha iniziato la sua carriera sportiva in patria giocando a calcio a 5, ma con il trasferimento in Europa è passata al calcio a 11. Di passaporto spagnolo, Borini prima del trasferimento in Italia alla Roma ha militato in diverse squadre iberiche, tra cui Rayo Vallecano, Valencia, Tenerife e Madrid CFF. Vanta 7 apparizioni con la nazionale maggiore brasiliana e la scorsa stagione ha collezionato 5 presenze con la maglia della Roma.