ufficiale Roma Femminile, Wenninger non tornerà al Bayern. La centrale: "A mio agio in Italia"

Carina Wenninger è una delle giocatrici che hanno permesso alla Roma di fare il salto di qualità in avanti in questa stagione. Arrivata in prestito dal Bayern Monaco la scorsa estate la centrale classe ‘91 è diventata subito un punto di forza delle giallorosse che ora sperano di poterla tenere anche in futuro. Il club bavarese infatti ha annunciato sul proprio sito ufficiale che la calciatrice austriaca, in scadenza di contratto, non farà ritorno in Germania e che la sua avventura con le bavaresi si conclude così dopo 15 anni costellati di tre campionato, una Coppa di Germana e ben 303 presenze. Ora la Roma potrebbe dunque tesserarla a titolo definitivo approfittando anche delle parole al miele della calciatrice che sui social ha salutato così la squadra in cui si è affermata.

“Monaco di Baviera è diventata la mia seconda casa e lo resterà sempre. È difficile spiegare a parole cosa significa il Bayern per me, ma chi guarda i numeri potrà capire che dopo 15 anni in una città e in un club ho costruito un rapporto speciale. Dopo aver trascorso lì metà della mia vita la scorsa estate il mio desiderio era quello di giocare per un top club all’estero e il fatto che il Bayern mi abbia permesso di fare questa scelta nonostante il contratto è la prova del nostro grande rapporto. - continua Wenninger – Con la Roma ho trovato un club in cui, nonostante le massime pretese di successo, i valori della famiglia giocano un ruolo importante simile a quello del Bayern. Ecco perché mi sento molto a mio agio in Italia e, come spesso accade lontano da un ambiente familiare, si aprono nuovi orizzonti. Con tutti questi pensieri in testa sono giunta alla decisione di non tornare in estate, come previsto inizialmente, ma di continuare la strada che ho intrapreso ed essere aperta a tutte le possibilità. Senza il Bayern queste possibilità non sarebbero state possibili, è anche per questo che provo una così grande gratitudine e apprezzamento per il club e le persone che ne fanno parte”.