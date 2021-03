USA, il presidente Biden incontra Rapinoe e Purce per discutere della parità salariale

In occasione dell’Equal pay day (la giornata della parità salariale) le porte della Casa Bianca si sono aperte a due rappresentanti della Nazionale USA di calcio femminile come Megan Rapinoe e Margaret Midge Purce che sono stare ricevute dal presidente Joe Biden e dalla first lady Jill in occasione di una tavola rotonda a cui hanno partecipato da remoto anche altre compagne di squadra delle due calciatrici.

Un passo avanti importante nella battaglia che da diversi anni le giocatrici portano avanti e che ha spinto la Nazionale quattro volte campione del mondo di far causa alla Federcalcio a stelle e strisce per discriminazione salariale. Un’azione legare che è stata archiviata con la motivazione che le donne avevano accettato una diversa struttura di paga di base rispetto alla squadra maschile. Decisione contro la quale le calciatrici ricorreranno in appello.