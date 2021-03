UWCL, Chelsea e Barça sono le prime semifinaliste, domani c'è il Bayern. Lione-PSG il 18 aprile

Sono Chelsea e Barcellona le prime due semifinaliste della Women’s Champions League. Il inglesi dopo aver vinto per 2-1 all’andata hanno sbancato lo stadio del Wolfsburg con un netto 3-0 che ha visto andare a segno tutto il tridente: ad aprire le marcature è stata l’ex Pernille Harder su rigore dopo 27 minuti, mentre il raddoppio porta la firma di Sam Kerr. A chiudere l’incontro a dieci dalla fine è stata invece Fran Kirby. Più combattuta la sfida fra City e Barça con le catalane che partivano forti del 3-0 dell’andata: inglesi subito in vantaggio con Beckie, ma incapaci di trovare il raddoppio che avrebbe riaperto la gara. Al 59° arriva così il pari di Asisat Oshoala che rende inutile il rigore trasformato da Mewis al 68° così come gli assalti finali delle Citizens.

Le due squadre ora attendono di conoscere le sfidanti: per il Chelsea dovrebbe esserci il Bayern Monaco che domani sfiderà il Rosengard forte del 3-0 dell’andata, mentre il Barcellona dovrà attendere il 18 aprile per conoscere chi fra il Lione campione in carica e il Paris Saint-Germain, gara questa rinviata a causa del Covid-19.

Quarti di finale:

Manchester City-Barcellona [and 0-3] 2-1 (20° Beckie, 68° rig. Mewis; 59° Oshoala)

Wolfsburg-Chelsea [and 1-2] 0-3 (27° rig. Harder, 32° Kerr, 81° Kirby)

Lione-Paris Saint-Germain [and 1-0] rinviata al 18 aprile causa Covid

Rosengard-Bayern Monaco [and 0-3] domani ore 19:00

Semifinale (24/25 aprile e 1/2 maggio)

1: Paris Saint-Germain/Lione-Barcellona

2: Bayern Monaco/Rosengard-Chelsea

Finale (16 maggio: Gamla Ullevi, Goteborg)

Vincente Semifinale 2 - Vincente Semifinale 1