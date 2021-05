UWCL, dopo 12 anni un'allenatrice in finale. È Emma Hayes del Chelsea Women

L'allenatrice del Chelsea Emma Hayes ha scritto una piccola pagina di storia in Women's Champions League portando la squadra londinese in finale, dove affronterà in una sfida inedita il Barcellona. Erano infatti ben 12 anni che un'allenatrice non arrivava a giocarsi il titolo di campione d'Europa femminile. L'ultima a riuscirci fu infatti la tedesca Martina Voss che nel 2009 portò il Duisburg a giocarsi l'atto finale vincendo il titolo contro le russe dello Zvezda Perm. Per Hayes non si tratta però di una prima volta visto che nel 2006-07 vinse la competizione (che allora si chiamava UEFA Women's Cup) come vice-allenatrice dell'Arsenal guidato da Vic Aker.