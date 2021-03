UWCL, la Fiorentina parte e chiude male. Il Manchester City si impone per 3-0

Una partenza terrificante, con due reti subite nei primi cinque minuti, e poi una gara di resistenza per evitare un passivo troppo pensante e provare a ribaltare la gara al ritorno al Franchi. Questo in sintesi l’andamento dell’andata degli ottavi di finale di Women’s Champions League fra Fiorentina e Manchester City. Le inglesi partono subito a tutta con Hemp e White che vanno subito a segno sorprendendo la difesa viola che traballa ma non crolla almeno fino alle battute finali quando è la statunitense Mewis a siglare la terza rete delle inglesi ancora una volta su colpo di testa dove la squadra italiana paga la maggiore forza fisica delle avversarie. Finisce così 3-0 per le Citizens con la Fiorentina che sarà chiamata a un’impresa quasi impossibile al ritorno per provare a superare lo scoglio ottavi.

Manchester City-Fiorentina 3-0 (2° Hemp, 4° White, 89° Mewis)