Women's Champions League, PSG colpito dal Covid: non giocherà a Praga, ma va ai quarti

Si sarebbe dovuta giocare quest'oggi la gara di ritorno degli ottavi di finale di Women's Champions League tra Sparta Praga e PSG, ma il match non si disputerà: nella formazione francese, infatti, venerdì sono emersi diversi casi di positività al Covid-19 (tre giocatrici, un membro dello staff e un segretario) e l'ARS Île-de-France, il corrispettivo della nostra ASL, ha imposto una settimana di isolamento a tutto il gruppo squadra. Impossibilitato quindi a effettuare la trasferta.

Impossibile però il rinvio del match, il 24 marzo sono in programma i quarti, e in tal caso il regolamento UEFA parla chiaro: chi è impossibilitato a giocare il confronto subirà la sconfitta a tavolino per 3-0. Anche perché il confronto, sempre causa virus, era già stato slittato rispetto agli altri quarti. .

Ma questo non impedirà al PSG di accedere alla fase successiva della competizione, dove affronterà il Lione: propizio il 5-0 dell'andata, che mette quindi un 5-3 in favore delle francesi come risultato finale.

Francesi che comunque hanno tirato un ulteriore sospiro di sollievo: i test effettuati lunedì non hanno riscontrato nuove positività.