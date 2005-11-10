Lazio, dopo Pedraza ecco Doekhi: il riassunto del progetto giovani biancoceleste

La Lazio vuole proporre un progetto giovani, ma ha poco margine di manovra e sfrutta le occasioni: i primi due colpi hanno rispettivamente 30 e 28 anni

Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare e spesso, quando si parla di calciomercato, ci stanno di mezzo i soldi. Specialmente quando di mezzo c'è la Lazio, che in tre delle ultime quattro sessioni di mercato ha dovuto fare i conti con delle limitazioni. Dopo il mercato a saldo zero del gennaio del 2025 e il blocco la scorsa estate, anche questa sessione dovrà rispettare il vincolo del saldo zero. Le cessioni di Mario Gila e Ivan Provedel hanno dato margini di manovra, ma la Lazio ancora non può operare liberamente e per questo cerca delle occasioni. "Dobbiamo riuscire a non sbagliare nelle poche cose che dobbiamo fare per completare la rosa. Non vi nego che anche a me piacerebbe avere subito due elementi in più, ma prendere tanto per prendere non mi piace". Così poco meno di tre giorni fa aveva parlato Gennaro Gattuso. A meno di 48 ore di distanza dalle sue parole a Roma è arrivato Danilho Doekhi.

Lazio, Doekhi dopo Pedraza: quando l'occasione supera il progetto

Sei mesi fa in casa Lazio sembrava che Nuno Tavares fosse a un passo dall'addio e la Lazio per non farsi trovare impreparata ha subito bloccato Alfonso Pedraza. Un'operazione a costo zero con cui tamponare una possibile emergenza e poco importa se a Formello è arrivato un classe '96 in una stagione in cui la priorità è ringiovanire la rosa. “Dal mio avvento la rosa sta andando verso uno svecchiamento, Hysaj non l’ha portato Fabiani” disse il direttore sportivo biancoceleste a febbraio. Dopo Pedraza, ecco che arriva Danilho Doekhi a inizio ritiro con Gattuso che di fatto ieri nel primo giorno di lavoro ha avuto solo Provstgaard e Gigot a disposizione. Un'altra soluzione low cost per tamponare un'emergenza numerica, e poco importa se Doekhi proprio come Pedraza è più anziano di Hysaj quando arrivò a Roma nel 2021 all'età di 27 anni. L'operazione presa a esempio dal direttore sportivo per spiegare l'età media elevata della Lazio è stata superata da entrambi gli acquisti dell'estate. Ecco servito il progetto giovani.