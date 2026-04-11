Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Boga bomber il regalo di Spalletti alla Juve. Milan, la zona Champions è a rischio, Leao deve essere ceduto. Zaniolo merita Nazionale e un club da scudetto. Gasp e Ranieri, uno è di troppo

Boga bomber il regalo di Spalletti alla Juve. Milan, la zona Champions è a rischio, Leao deve essere ceduto. Zaniolo merita Nazionale e un club da scudetto. Gasp e Ranieri, uno è di troppoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Luca Calamai
ieri alle 23:30Editoriale
Luca Calamai

Ha festeggiato il rinnovo del contratto con una vittoria che vale oro. E che rilancia alla grande la Juve nella corsa alla qualificazione Champions. Luciano Spalletti è sempre più il valore aggiunto della squadra bianconera. Vlahovic si ferma di nuovo per infortunio? David può essere buono solo per entrare in corso d’opera? Luciano continua a inventarsi scelte geniali. E vincenti. L’ex Boga proposto da finalizzatore decide la delicatissima sfida contro l’Atalanta. La società bianconera lo riscatterà per soli cinque milioni, un buon affare. Certo, guardando al futuro qualcosa dovrà cambiare nella costruzione della Juve. Se la squadra di Spalletti conquisterà la qualificazione per la prossima Champions e metterà le mani sui soldi dell’Uefa allora servirà un centravanti vero. Più affidabile e più forte di Vlahovic. Penso che Lewandoski potrebbe essere un’ottima opzione. Anche se complicata da materializzare. Il bomber polacco piace a tanti. Anche in Italia.
Che sveglia il Milan. Allegri sbaglia partita. Non vorrei che il tecnico rossonero fosse distratto dalle sirene della Nazionale. Troppe scelte sbagliate, poche idee geniali anche in corso di gara. Per carità, la squadra rossonera ha ancora un vantaggio importante nella corsa alla qualificazione Champions.

Ma ora ha finito tutti i bonus. Entrare nelle prime quattro è basilare per il progetto futuro del Milan. Progetto del quale, sono convinto, non farà più parte Leao. Fuori ruolo e fischiatissimo. L’attaccante portoghese, un talento sbiadito, sembra sempre più un corpo estraneo nel Milan di Allegri. Leao troverà sicuramente una nuova squadra lontano dal calcio italiano. Che dopo l’innamoramento iniziale lo ha bocciato.
Chi invece sta incantando tutti è Zaniolo. Che errore ha commesso l’ex cittì Gattuso a non convocarlo per l’assalto alla qualificazione Mondiale. Il momento magico del talento dell’Udinese andava sfruttato. Il Friuli restituisce un gioiello al calcio italiano. Zaniolo deve tornare subito in Nazionale e visto il rendimento in questa seconda parte della stagione merita di ritrovarsi in un club che punta allo scudetto.
Chiudiamo con la Roma. Con lo scontro verbale, violento e inatteso in questi termini, tra Ranieri e Gasperini. E’ chiaro che ormai uno di questi due grandi personaggi è di troppo nel futuro progetto giallorosso. E ho la sensazione che sia il tecnico ad avere in questo momento meno forza. A meno che con la sua Roma non riesca nell’impresa di conquistare la qualificazione Champions. Un obiettivo che però sembra complesso da raggiungere.

Articoli correlati
Sfida Gasp o Chivu: chi finisce sotto processo? Prossimo cittì azzurro: no al “traditore”... Sfida Gasp o Chivu: chi finisce sotto processo? Prossimo cittì azzurro: no al “traditore” Mancini; si ad Ancelotti e Inzaghi, ni per Allegri
Pio e Kean per battere la Bosnia. Servirà il miglior Donnarumma. Italiano alternativa... Pio e Kean per battere la Bosnia. Servirà il miglior Donnarumma. Italiano alternativa a Conte. Che succede tra Ranieri e Gasp? Spalletti prova a convincere Vlahovic a restare. Paratici e Sarri parlatevi
Juve, il pari con il Sassuolo mette a rischio Champions e progetti futuri. Il Milan... Juve, il pari con il Sassuolo mette a rischio Champions e progetti futuri. Il Milan è Modric dipendente. Perché Conte deve restare al Napoli. Sfida per il 9 azzurro tra Kean e Pio. La Cremonese accende la zona salvezza
Altre notizie Editoriale
Boga bomber il regalo di Spalletti alla Juve. Milan, la zona Champions è a rischio,... Boga bomber il regalo di Spalletti alla Juve. Milan, la zona Champions è a rischio, Leao deve essere ceduto. Zaniolo merita Nazionale e un club da scudetto. Gasp e Ranieri, uno è di troppo
Napoli, il punto sul futuro di Conte. Se dovesse essere addio occhio a Italiano.... Napoli, il punto sul futuro di Conte. Se dovesse essere addio occhio a Italiano. De Bruyne resta. E piace Ríos del Benfica. Inter e Bastoni: la situazione. Per il futuro Muharemovic e Ordoñez le piste più concrete
Le tardive proposte di Gravina non lo riscattano affatto, ma ci dicono cosa non è... Le tardive proposte di Gravina non lo riscattano affatto, ma ci dicono cosa non è possibile fare. Conte-Napoli: la Nazionale sarebbe una soluzione per tutti, anche per De Laurentiis. Allegri resta comunque un candidato, e non ha chiuso
Quella di Spalletti è una proposta populista ma anche un grido d'allarme. Mettetevi... Quella di Spalletti è una proposta populista ma anche un grido d'allarme. Mettetevi (s)comodi: i tragici dati italiani e due esempi virtuosi. L'Atalanta Under 23 e Gasperini
Milan: il limite non è in panchina. Inter: il singolare obbligo di Chivu. Napoli:... Milan: il limite non è in panchina. Inter: il singolare obbligo di Chivu. Napoli: la strategia “azzurra” di Conte. Como: il male (al contrario) del calcio italiano. E il simbolo Insigne
In FIGC serve un commissario straordinario molto più di un nuovo presidente federale.... In FIGC serve un commissario straordinario molto più di un nuovo presidente federale. Antonio Conte ha superato la tempesta col Napoli e ha subito lanciato la sua candidatura da CT
Conte pronto per il bis in Nazionale, sarà il nuovo Ct. Via libera di De Laurentiis... Conte pronto per il bis in Nazionale, sarà il nuovo Ct. Via libera di De Laurentiis che punta su Italiano. Torna Lautaro e l’Inter scaccia i fantasmi-scudetto. Gasperini contestato, ora rischia. Napoli-Milan, uno spareggio 
Sfida Gasp o Chivu: chi finisce sotto processo? Prossimo cittì azzurro: no al “traditore”... Sfida Gasp o Chivu: chi finisce sotto processo? Prossimo cittì azzurro: no al “traditore” Mancini; si ad Ancelotti e Inzaghi, ni per Allegri
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Boga bomber il regalo di Spalletti alla Juve. Milan, la zona Champions è a rischio, Leao deve essere ceduto. Zaniolo merita Nazionale e un club da scudetto. Gasp e Ranieri, uno è di troppo
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 32^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Juventus, Locatelli torna sulla Nazionale: "Mi ha sfondato, abbiamo deluso tutti"
Immagine top news n.2 Atalanta-Juventus 0-1, le pagelle: sempre Boga, Di Gregorio c'è, Krstovic contenuto
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: Juve, sorpasso al Como. La Dea saluta i sogni Champions
Immagine top news n.4 È la Juventus di Boga: zampata Champions. Spalletti festeggia il rinnovo, 1-0 all'Atalanta
Immagine top news n.5 Gattuso, che errore lasciare fuori Zaniolo: altro che gruppo, Milan-Udinese aumenta i rimpianti
Immagine top news n.6 Milan ko, Rabiot ai tifosi: “Deluso dai fischi a Leao: brutti. Allegri? Era tranquillo…”
Immagine top news n.7 Milan, Allegri: "Piazzamento Champions a rischio, il cambio di modulo non c'entra"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli?
Immagine news podcast n.4 Il Milan alla ricerca di una grande certezza in attacco: stop alle scommesse
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Juve, ora comanda Spalletti. Conte in Nazionale con Malagò"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Juve, Spalletti andava rinnovato prima. Inter, Lautaro assenza pesante"
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Roma, ingiusto pretendere da Gasperini la Champions al primo anno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, Simeone-gol e poi foto con il figlio di tre mesi: "Oggi avevo una motivazione speciale"
Immagine news Serie A n.2 Milan, Ricci: "Poco da dire, non ci siamo stati. Facciamo forza sul gruppo di inizio stagione"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Palladino sul tocco di braccio di Gatti: "Non parlo di arbitri, Maresca ha diretto bene"
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, Palladino: "Orgoglioso dei miei ragazzi. Rigore? Non parlo degli arbitri"
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, Zappacosta guarda avanti: "Roma e Lazio? Ben vengano questi scontri"
Immagine news Serie A n.6 Torino, Ismajli: "Sul gol di Bowie c'era fallo netto. Vi dico la differenza tra D'Aversa e Baroni"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Aquilani: "Brucia prendere gol al 94'. Non si può parlare di pareggio stretto per l'Avellino"
Immagine news Serie B n.2 Bari, Longo: "Retto bene nel primo tempo. Non dobbiamo perdere fiducia"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Olzer amaro dopo il ko contro la Samp: "Fa più male così, ma restiamo fiduciosi"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Gorgone: "Fino a dieci minuti dalla fine eravamo salvi. Obiettivo solo rimandato"
Immagine news Serie B n.5 Iannarilli, gol al 95' e liberazione emotiva: "Dopo mesi difficili, è una gioia immensa"
Immagine news Serie B n.6 Monza-Bari 2-0, le pagelle: Pessina leader, Caso spacca la partita. Rao in ombra
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Carli: "Ripartiti dal fondo, la promozione è il premio. Il calcio italiano? Problema di mentalità”
Immagine news Serie C n.2 Virtus Verona, Fresco amareggiato dopo il 2-2: "Annata maledetta, gol finale che può pesare"
Immagine news Serie C n.3 Arzignano, Nanni carica i suoi: "Servono tre punti contro l'Inter U23 per lo slancio finale"
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Corini mastica amaro: "Prestazione importante, ma serve più rispetto"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Vicenza e Ascoli a valanga. I marchigiani volano in vetta da soli
Immagine news Serie C n.6 Bucchi carica l'Arezzo: "Ci servono 9 punti di qui alla fine, e vogliamo andare a prenderceli"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia W., il Mondiale passa dalla Serbia. Oliviero: "Metteremo in campo tutto il nostro cuore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Durante lascia il ritiro di Coverciano: al suo posto convocata Gilardi del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
Immagine news Calcio femminile n.4 Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…