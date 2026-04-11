Boga bomber il regalo di Spalletti alla Juve. Milan, la zona Champions è a rischio, Leao deve essere ceduto. Zaniolo merita Nazionale e un club da scudetto. Gasp e Ranieri, uno è di troppo

Ha festeggiato il rinnovo del contratto con una vittoria che vale oro. E che rilancia alla grande la Juve nella corsa alla qualificazione Champions. Luciano Spalletti è sempre più il valore aggiunto della squadra bianconera. Vlahovic si ferma di nuovo per infortunio? David può essere buono solo per entrare in corso d’opera? Luciano continua a inventarsi scelte geniali. E vincenti. L’ex Boga proposto da finalizzatore decide la delicatissima sfida contro l’Atalanta. La società bianconera lo riscatterà per soli cinque milioni, un buon affare. Certo, guardando al futuro qualcosa dovrà cambiare nella costruzione della Juve. Se la squadra di Spalletti conquisterà la qualificazione per la prossima Champions e metterà le mani sui soldi dell’Uefa allora servirà un centravanti vero. Più affidabile e più forte di Vlahovic. Penso che Lewandoski potrebbe essere un’ottima opzione. Anche se complicata da materializzare. Il bomber polacco piace a tanti. Anche in Italia.

Che sveglia il Milan. Allegri sbaglia partita. Non vorrei che il tecnico rossonero fosse distratto dalle sirene della Nazionale. Troppe scelte sbagliate, poche idee geniali anche in corso di gara. Per carità, la squadra rossonera ha ancora un vantaggio importante nella corsa alla qualificazione Champions.

Ma ora ha finito tutti i bonus. Entrare nelle prime quattro è basilare per il progetto futuro del Milan. Progetto del quale, sono convinto, non farà più parte Leao. Fuori ruolo e fischiatissimo. L’attaccante portoghese, un talento sbiadito, sembra sempre più un corpo estraneo nel Milan di Allegri. Leao troverà sicuramente una nuova squadra lontano dal calcio italiano. Che dopo l’innamoramento iniziale lo ha bocciato.

Chi invece sta incantando tutti è Zaniolo. Che errore ha commesso l’ex cittì Gattuso a non convocarlo per l’assalto alla qualificazione Mondiale. Il momento magico del talento dell’Udinese andava sfruttato. Il Friuli restituisce un gioiello al calcio italiano. Zaniolo deve tornare subito in Nazionale e visto il rendimento in questa seconda parte della stagione merita di ritrovarsi in un club che punta allo scudetto.

Chiudiamo con la Roma. Con lo scontro verbale, violento e inatteso in questi termini, tra Ranieri e Gasperini. E’ chiaro che ormai uno di questi due grandi personaggi è di troppo nel futuro progetto giallorosso. E ho la sensazione che sia il tecnico ad avere in questo momento meno forza. A meno che con la sua Roma non riesca nell’impresa di conquistare la qualificazione Champions. Un obiettivo che però sembra complesso da raggiungere.