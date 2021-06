-2 a Euro 2020: alla scoperta della Spagna. Tornare tra i grandi, con l'incognita Covid

vedi letture

Inizia tra due giorni l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre; scopriamole nello speciale di Tuttomercatoweb.com a 48 ore dal via!

La Nazionale - Dopo aver vinto praticamente tutto tra il 2008 e il 2012, la Spagna ha faticato tantissimo negli ultimi 7-8 anni, raccogliendo pochissime soddisfazioni. Fuori al primo turno in Brasile, eliminata agli ottavi nelle ultime edizioni di Mondiali ed Europei, si è affidata a Luis Enrique per ritornare a essere protagonista. I risultati, uniti a un importante ricambio generazionale, fanno ben sperare: la Roja ha dominato il Gruppo F di qualificazione, chiuso davanti alla Svezia che sarà avversaria nel girone. Non è favorita (ruolo che spetta alla Francia) ma è quasi obbligata ad arrivare tra le prime quattro, anche se la tranquillità del ritiro à stata minata dalla positività al coronavirus di Sergio Busquets e Diego Llorente, che ha costretto Luis Enrique a chiamare sei sostituti (+11 Under-21) in attesa dei risultati dei test ai quali si sottoporranno quotidianamente tutti i 24 convocati (due in meno rispetto a quelli consentiti).

I convocati

Portieri: Unai Simón (Athletic), David de Gea (Manchester United), Robert Sánchez (Brighton).

Difensori: José Gaya (Valencia), Jordi Alba (Barcellona), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric García (Barcellona), Diego Llorente (Leeds), César Azpilicueta (Chelsea).

Centrocampisti: Sergio Busquets (Barcellona), Rodri (Manchester City), Pedri (Barcellona), Thiago Alcantara (Liverpool), Koke (Atletico Madrid), Fabián Ruíz (Napoli), Marcos Llorente (Atletico Madrid).

Attaccanti: Dani Olmo (RB Lipsia), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Alvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Ferran Torres (Valencia), Adama Traoré (Wolverhampton), Sarabia (Paris Saint-Germain).

Sostituti: Raul Albiol (Villarreal), Pablo Fornals (West Ham), Brais Mendez (Celta), Rodrigo Moreno (Villarreal), Carlos Soler (Valencia), Kepa Arrizabalaga (Chelsea)

Il CT - Luis Enrique - L'ultimo allenatore capace di condurre Lionel Messi e il Barcellona al trionfo in Champions League. Una carriera cominciata come successore di Guardiola nel Barça B e proseguita a Roma, dove non è riuscito però a farsi apprezzare fino in fondo. Gli ottimi risultati alla guida del Celta Vigo gli sono valsi la grande occasione con la formazione blaugrana, sfruttata alla grande: un triplete nel 2015, poi l'addio (oggi con qualche rimpianto, soprattutto da parte del club catalano) nel 2017. Un anno dopo arriva la chiamata della RFEF, ma undici mesi più tardi rassegna le dimissioni per l'aggravarsi delle condizioni della figlioletta. Torna a qualificazioni ultimate, prendendo il posto - non senza una scia di polemiche - dell'ex assistente Moreno, che lo aveva sostituito. Il 4-3-3 è un mantra: l'asturiano predica un calcio più verticale e meno di possesso.

La probabile formazione (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Fabian Ruiz, Rodri, Koke; Ferran Torres, Morata, Olmo.

La stella - Alvaro Morata

La possibile rivelazione - Adama Traoré