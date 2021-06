-2 a Italia-Svizzera. Tutto il gruppo a disposizione di Mancini ad eccezione di Florenzi. Il punto

A due giorni dalla partita contro la Svizzera, arrivano ottime notizie per l'Italia del ct Mancini, reduce dall'esordio vincente a Euro2020 contro la Turchia. Dall'allenamento odierno - terminato pochi minuti fa - c'è infatti da segnalare la presenza di tutto il gruppo al completo ad eccezione del solo Alessandro Florenzi. L'esterno azzurro - sceso in campo dal 1' all'Olimpico e sostituito nell'intervallo con Di Lorenzo - ha svolto lavoro differenziato in parte anche in campo.