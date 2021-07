Alle 21 la finale! Disordini a Wembley: almeno 100 tifosi hanno forzato i cordoni per entrare

Disordini a Wembley. Come riporta il giornalista Tariq Panja sul proprio profilo Twitter, almeno 100 tifosi inglesi hanno forzato infatti i cordoni di sicurezza per entrare allo stadio senza biglietto e assistere alla finale di Euro 2020. È servito l'intervento della polizia per ripristinare l'ordine.

Guarda il video in calce con tutte le immagini:



It appears the breach was more serious than anyone thought. Numbers that broke through at least in the hundreds. pic.twitter.com/qM1ngYzyI8

— tariq panja (@tariqpanja) July 11, 2021