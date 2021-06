Austria, Alaba: "Volevamo partire bene e ci siamo riusciti"

Al termine del match vinto contro la Macedonia del Nord, interviene il difensore dell'Austria, David Alaba, eletto Star of the Match. Queste le sue parole: "Un po' stanco, ma volevamo vincere la gara. Sono contento per il match. Una vittoria che vale tanto, volevamo partire con i tre punti. In passato non siamo partiti bene e poi abbiamo pagato le conseguenze. Ora spero andrà meglio. La mia prestazione? Sono versatile, posso giocare in diverse posizioni, sono stato bravo anche con l'assist nella ripresa".