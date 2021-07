Belgio, Martinez resta CT. L'AD della Federazione: "Non c'è motivo di cambiare"

Nonostante l'eliminazione subita contro l'Italia nei quarti di Euro 2020, Roberto Martinez resterà alla guida del Belgio. La conferma è arrivata da Peter Bossaert, amministratore delegato della Royal Belgian Football Association: "Oggi iniziamo a concentrarci per le partite di settembre e ottobre. Ci sarà Roberto Martinez. Non seguirà alcuna comunicazione ufficiale, non c'è motivo di cambiare lo staff". L'ex tecnico dell'Everton continuerà dunque la sua avventura da CT fino al Mondiale di Qatar 2022.