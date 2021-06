Belgio, Martinez sugli infortunati: "De Bruyne problema alla caviglia, Hazard a un muscolo"

Grande apprensione nel Belgio per le condizioni di Eden Hazard e Kevin De Bruyne, entrambi usciti infortunati nell'ottavo di finale col Portogallo. Così ha parlato del tema, in vista del quarto con l'Italia, il ct Roberto Martinez nella conferenza stampa post-partita: "È presto per dire come stanno. Con Kevin è la caviglia, per Eden è il muscolo, ma dobbiamo aspettare per una diagnosi".