Belgio, Martinez: "Witsel a disposizione contro la Danimarca. Per Castagne Euro 2020 finito"

Intervenuto oggi in conferenza stampa in vista del match di giovedì contro la Danimarca, il ct del Belgio Roberto Martinez ha rivelato che Axel Witsel potrebbe essere già a disposizione sebbene in origine il suo recupero non sia stato programmato prima del 21 giugno (match contro la Finlandia): “Witsel sarà coinvolto”, ha detto parlando del calciatore che è stato vittima di un infortunio al tendine d’Achille. “Da quando si è allenato con noi, ha sempre reagito bene. Eden Hazard? Ha risposto bene, sta tornando ai suoi livelli. Il prossimo passo è tornare a giocare 90’, ma non so quando succederà. Sicuramente contro la Danimarca giocherà di più”.

Martinez ha poi confermato che l’Europeo è finito per Timothy Castagne dopo la doppia frattura subita ieri all’orbita oculare: “Ha bisogno di quattro settimane per riprendersi completamente”.