Belgio, Vermaelen crede nel gruppo: "Possiamo vincere questo Europeo"

Il difensore del Belgio Thomas Vermaelen ha parlato in conferenza stampa in vista dell'Europeo: "La gente giudica, tira conclusioni sulla mia velocità senza sapere di cosa sono ancora capace. E' importante rimanere obiettivi. Sono cresciuto ma ho mantenuto lo stesso stile di gioco, aggressivo nel senso buono. Devi sempre avere fiducia in te stesso. Nelle ultime settimane mi sono preparato al 100% con l'obiettivo di giocare questo Europeo. Questi 45 minuti contro la Croazia sono stati importanti per la fiducia e per il ritmo. La difesa? Ci adattiamo qualunque sia la composizione della retroguardia. E' molto difficile prevedere cosa accadrà durante questo campionato europeo. Ci sono molte buone squadre e avversari. Ma questo è uno dei motivi che mi fanno credere che possiamo raggiungere il nostro obiettivo di vincere questo Europeo".