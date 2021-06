Berg offeso sui social per il gol mancato. La Federcalcio svedese presenta denuncia alla polizia

vedi letture

La Federcalcio, superati i limiti di quel che è accettabile

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - La Federcalcio svedese presenterà una denuncia formale alla polizia dopo che l'attaccante della nazionale Marcus Berg è stato oggetto di una valanga di offese sui social media per non aver sfruttato un'occasione da gol ieri sera a Siviglia contro la Spagna. "Ho parlato con Marcus, ci siamo seduti e abbiamo raccolto ciò che è uscito sul web - ha affermato il capo della sicurezza della Nazionale, Martin Fredman, secondo quanto riferito dalla Bbc - ed è più che sufficiente per capire che è stato superato i limiti di quello che è accettabile". I compagni di squadra di Berg lo hanno difeso dopo la partita, compreso il portiere Robin Olsen. "È così ridicolo, non ho nemmeno intenzione di investire energia in esso - ha detto il romanista prestato all'Everton . Io e tutti gli altri nella squadra sappiamo quanto sia importante Berg. È impossibile andare avanti così, ma lui sa che io e il resto della squadra lo sosteniamo". L'ex capitano della Svezia Andreas Granqvist ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae mentre si abbraccia con Berg e la didascalia: "Re Marcus Berg. Ti sono vicino". (ANSA).