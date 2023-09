ufficiale Svezia, Marcus Berg si ritira a 37 anni a causa di problemi alla schiena

Marcus Berg dice basta. A 37 anni, l'attaccante svedese ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato a causa di un problema alla schiena che lo affligge da diversi mesi. Berg è cresciuto nel Goteborg e ha giocato con Groningen, Amburgo, PSV, Panathinaikos, Al-Ain e Krasnodar, prima di tornare a casa nel 2021. Ha giocato 90 partite con la nazionale svedese, segnando 24 gol. Il suo ultimo match è quello del 27 agosto contro l'Häcken, terminato 4-2 e in cui ha segnato due gol e un assist.

In fondo è stato il miglior modo per salutarsi: "Non ho fretta di prendere decisioni sul mio futuro. In questo momento devo pensare alla mia salute e continuare a stare vicino e sostenere la squadra, con energia, nelle ultime settimane di questa stagione. Mi godrò una vita quotidiana normale insieme alla mia famiglia e poi vedremo cosa succederà. Sono disponibile ad aiutare il club con la mia conoscenza ed esperienza, lo farò volentieri", ha detto l'ormai ex giocatore ai canali ufficiali del club svedese.

"Voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno seguito e supportato in questi anni. La mia famiglia, i miei amici, i miei compagni di squadra e tutto il Göteborg"