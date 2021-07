Capello: "Rigori? Niente fortuna, l'Italia ha vinto perché in porta ha il più bravo di tutti"

Fabio Capello, intervistato da Il Mattino, parla così di Gigio Donnarumma: "Ai rigori vince sempre il più bravo. E L'Italia ha vinto perché in porta ha il più bravo di tutti. Donnarumma MVP della manifestazione? Lo so bene, in quella giuria c'era anche io. Ed è stato un voto facile, all'unanimità. Nessuno ha avuto tentennamenti dopo le parate decisive su Sancho e Saka che hanno deciso la finale. Ma a me Donnarumma ha sempre stregato. Mi piace la sua personalità. Ma anche il coraggio che ha quando prende delle decisioni con la palla tra i piedi ma in generale in ogni cosa che fa quando è in campo. Peraltro è giovanissimo e fa impressione che a quella età sappia sempre cosa sia la cosa giusta da fare. E questo Europeo lo ha consacrato tra i migliori portieri in assoluto".