"Chiedete a Löw come fermarci", rivedi le parole di Deschamps alla vigilia di Francia-Germania

"Perché non chiedete a Low cosa farà per fermare i nostri attaccanti? La Germania in attacco ha grande qualità in ogni posizione, sono tutti giocatori molto dinamici capaci di occupare diverse posizioni in attacco. Havertz è capace di svariare su tutto il fronte, Gnabry sa attaccare la profondità da ogni posizione. Hanno giocatori con caratteristiche diverse come Sané o Werner ad esempio. Sono tutti giocatori capaci di fare la differenza per la Germania. Dovremo cercare di limitare il loro raggio di azione e limitare le loro qualità individuali con un buon posizionamento di reparto. A questi livelli ovviamente la differenza la faranno anche i duelli individuali. Siamo preparati ma sappiamo che ovviamente è la tecnica individuale il fattore che può fare la differenza, ma anche la voglia di fare meglio dell'avversario. È sempre così del resto e con la Germania sarà la stessa cosa". Così il CT della Francia Didier Deschamps alla vigilia della sfida con la Germania.