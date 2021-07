Chiellini: "Gare così possono non capitare mai più. Dovremo essere folli e spensierati"

Giorgio Chiellini parla in conferenza stampa alla vigilia della finale di Euro 2020 tra la sua Italia e l'Inghilterra di Harry Kane e compagni. "Gare così potrebbero non capitare così nella carriera di un giocatore. Il mio compito, così come quello di Mancini, è di sdrammatizzare la tensione. Siamo consapevoli dell'importanza, non c'è bisogno di metterla in evidenza. Servirà fare da pompieri, questo vale per noi e per loro. Dobbiamo godercela con gioia e con la cosa che ho detto per la prima volta al Forte Village: spensieratezza e follia