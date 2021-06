Cristiano Ronaldo punta a superare Platini come miglior marcatore di sempre degli Europei

Prima chance per Cristiano Ronaldo per staccare Michel Platini e diventare in solitario il miglior marcatore di tutti i tempi degli Europeo. I due hanno realizzato nel torneo 9 reti, con la differenza che il francese li ha segnati tutti in un'edizione, quella del 1984. Per CR7 è il quinto torneo e le reti sono così distribuite: 2 nel 2004, una nel 2008, 3 nel 2012 e 3 nel 2016.