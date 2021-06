Croazia, Modric: "Spagna migliore di noi per 60 minuti. Peccato per le molte occasioni"

Luka Modric, capitano della Croazia eliminata dall'Europeo dopo la sconfitta per 5-3 subita contro la Spagna ai supplementari, ha parlato a HRT: "Siamo passati in vantaggio grazie a un gol fortunato. Dopo loro hanno giocato meglio almeno per i primi 60 minuti. Siamo stati troppo bassi nella nostra metà campo e li abbiamo lasciati giocare. Quando abbiamo attaccato di più, abbiamo giocato meglio e abbiamo creato più occasioni. È da lì che è arrivato il pareggio, quando abbiamo mostrato qualità e carattere. All'inizio dei tempi supplementari li abbiamo messi alle corde, ma non siamo riusciti a segnare nonostante due buone occasioni. Poi la partita è cambiata e non abbiamo avuto la forza di recuperare".