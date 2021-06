Croazia-Scozia 3-1, la star of the match Vlasic: "Sapevamo che alla fine avremmo vinto"

Nikola Vlasic, premiato al termine di Croazia-Scozia (in cui ha aperto le danze segnando il primo gol) come star of the match da parte dell'UEFA, ha così parlato a fine gara: "Abbiamo controllato il ritmo e creato molte occasioni. Forse il gol dell'1-1 scozzese ci ha disturbato un po', ma sapevamo che eravamo la squadra migliore e che alla fine avremmo vinto".