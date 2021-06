Dani Olmo contro la sua Croazia: "Gli amici mi scrivono: 'Ti vogliamo bene, ma lunedì vai fuori'"

Dani Olmo contro il suo passato. Il giovane talento della Nazionale spagnola lunedì prossimo affronterà la Croazia agli ottavi di finale di Euro 2020, ritrovando tanti amici e avversari incrociati ai tempi della Dinamo Zagabria. Una sfida a dir poco speciale, come ammesso dallo stesso esterno offensivo del RB Lipsia al portale croato Jutarnji: "Sono molto felice di affrontare la Croazia, come potrei non esserlo? Per me sarà una partita importante e veramente speciale, qualcosa che ricorderò per tutta la vita. In queste ore ho ricevuto centinaia di messaggi. Alcuni mi hanno scritto: 'Dani, ti vogliamo bene... Ma lunedì te ne vai a casa'. Il mio telefono non smette di suonare. È meraviglioso aver lasciato dei ricordi così belli in Croazia, i tifosi della Dinamo si ricordano ancora di me. Nella Nazionale biancorossa poi ho tanti amici, non vedo davvero l'ora di giocarci contro".