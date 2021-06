Danimarca, Delaney: “Torniamo alla normalità. Il muro? Per proteggere Christian e i suoi cari”

La Danimarca torna in campo contro il Belgio, ma la testa inevitabilmente va ancora al dramma sfiorato da Christian Eriksen. Il compagno di reparto Thomas Delaney ne ha parlato in conferenza stampa: “Sono stati giorni complicati, abbiamo avuto qualche giorno libero, senza pensare al calcio. Stiamo tornando lentamente alla normalità. Il calcio è una grande cosa, lo amiamo tutti e fa in modo che dimentichi tutto il resto. Tornare in campo è stata una grande cosa: lì possiamo essere arrabbiati, felici, tristi. Nelle ultime sessioni abbiamo lavorato bene, come dovrebbe essere”.

Sei tra i primi ad aver avviato il muro attorno a Eriksen.

“È successo tutto molto in fretta, in tanti abbiamo reagito rapidamente, soprattutto quando Christian è andato a terra. Bisognava fare delle cose, e Simon Kjaer è stato molto veloce. Abbiamo chiesto aiutato, purtroppo mi è già capitato in passato. Abbiamo deciso di fare uno scudo per proteggere, non soltanto Christian ma soprattutto i suoi amici e la sua famiglia. Non è stato bello, ma era il nostro modo di aiutarlo”.