Danimarca, Kjaer: "Neanche nei miei sogni più belli avrei immaginato tutto questo supporto"

Simon Kjaer, capitano della Danimarca, alla vigilia del quarto di finale contro la Repubblica Ceca è intervenuto in conferenza stampa: "Neanche nei miei sogni avrei potuto immaginare il supporto che abbiamo avuto in questo Europeo, dentro e fuori dal campo. Noi giocatori ce lo godiamo e ci dà delle belle sensazioni anche per la prossima partita. E' difficile immaginare che rivivremo una cosa del genere in futuro".