Danimarca, Schmeichel verso gli ottavi col Galles: "Rivedere Eriksen ci ha dato la carica"

"Penso che la cosa più importante per noi fosse sapere che Christian stava bene. È stato bello vederlo, è venuto al campo quando è uscito dall'ospedale e questo ha aiutato molto i ragazzi a cancellare l'ultima immagine che avevano di lui". Alla vigilia dell'ottavo di finale col Galles, parla così il portiere della Danimarca Kasper Schmeichel in un'intervista alla Cnn: "Vederlo dal vivo e vedere che stava bene è stato davvero importante, e ci ha dato modo di concentrarci sulla partita. Penso che un paio di ragazzi forse lo abbiano abbracciato abbastanza forte. Ma è stato davvero bello vederlo, sano e di buon umore. È venuto mentre noi eravamo in campo, è stato un grande momento. Io avevo avuto la fortuna di poterlo visitare in ospedale, ma per molti dei ragazzi era la prima volta che lo vedevano da quel 12 giugno".