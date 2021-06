De Biasi presenta la Turchia: "Il trascinatore è Yilmaz. Punto debole? Strano, ma è la difesa"

Gianni De Biasi è l'allenatore di quell'Azerbaigian che lo scorso 27 maggio, in amichevole, ha affrontato proprio la Turchia. L'allenatore italiano nel corso di una intervista rilasciata a 'Tuttosport' ha avvisato Mancini e i suoi ragazzi sui principali pericoli che possono arrivare dai turchi stasera all'Olimpico: "E' una formazione che ha giocatori con esperienza internazionale. Yilmaz, Celik, Yazici hanno vinto il campionato francese col Lilla, mentre Calhanoglu lo conosciamo tutti. Mi hanno fatto una grandissima impressione, certamente Yilmaz è il trascinatore assoluto. I centrocampisti Yokuslu e Tufan sono le anime della squadra".

De Biasi ha poi parlato anche dei punti deboli: "In difesa non sono forti. Sembra strano, ma a me non hanno impressionato. Demiral non è nel suo momento migliore, mentre Soyuncu sta pagando la lunga stagione con il Leicester. Negli spazi aperti può andare in difficoltà".