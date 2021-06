DFB a rischio multa per la fascia arcobaleno di Neuer: aperta indagine dall'UEFA

vedi letture

Possibili conseguenze per Manuel Neuer, portiere della Germania, e per la DFB, federcalcio tedesca. L'UEFA infatti, secondo informazioni riportate dall'emittente Ntv, avrebbe aperto un'indagine ai danni della federazione a causa della fascia da capitano arcobaleno esposta dall'estremo difensore, come segno di sostegno ai diritti sociali, in particolare quelli legati al movimento LGBT. Secondo la massima autorità del calcio europeo potrebbe essere interpretato come simbolo politico, motivo per cui la DFB rischierebbe una sanzione.